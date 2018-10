‘El Chapo’ podría ser juzgado por seis cargos menos

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el narcotraficante mexicano y ex jefe del cartel de Sinaloa, podría ser juzgado por seis cargos menos de lo previstos en una corte federal en Brooklyn, Nueva York.

La fiscalía entregó una carta de 14 páginas al juez Brian Cogan donde explica que “optó por no proceder a ciertas violaciones acusadas”, lo que significaría que Guzmán podría ser juzgado por 11 en vez de 15 cargos.

En una entrevista con la Voz de América, el abogado de ‘El Chapo’ había señalado que su cliente no es como lo han presentado y lo calificó de “chivo expiatorio”.

“Es muy fácil culpar de todo al señor Guzmán y dejar que los otros traficantes de drogas continúen haciendo lo que están haciendo. [El Chapo] es una especie de figura mítica que se está exhibiendo en una estaca”, dijo Jeffrey Lichtman.

Aunque la defensa ha sugerido que la decisión de dejar los seis cargos es por falta de pruebas, en el documento se señala que la fiscalía lo habría hecho con la intención de “racionalizar su caso”.

Una de las quejas de la defensa durante la última audiencia de seguimiento, previa al juicio, fue la cantidad de documentos, que superarían los 13 mil, en relación al poco tiempo previo al inicio del proceso.

“Hacemos lo mejor que podemos(…) pero es un dificilísimo cuando nos enfrentamos a una máquina tan grande como el gobierno. Yo llevo preparándome para este caso por años, casi diez años”, dijo el abogado del excapo.

El juez que lleva el caso de uno de los mayores narcotraficantes que ha tenido México no ha respondido a la carta de la fiscalía. Sin embargo, se espera que emita una resolución el cinco de noviembre, el mismo día de la selección de jurados, cuando oficialmente comienza el juicio.

Al mismo tiempo, se espera que se de a conocer una decisión sobre dónde pasará Guzmán las noches durante los tres o cuatro meses que dure el proceso.

La defensa ha señalado que su movilización tendrá un impacto en el tráfico de la ciudad, pues al trasladarlo se cerrará el paso del puente de Brooklyn, que conecta Manhattan y el distrito en el que se adelantará la querella.

Con información de La Voz de América

