El Chapo Guzmán comparece ante juez a menos de un mes del juicio

El narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán comparece el miércoles ante el juez, en lo que podría ser la última vista oral preparatoria antes del juicio previsto para el próximo cinco de noviembre en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Se espera que el proceso contra el líder del Cártel de Sinaloa dure unos cuatro meses. La elección de los 12 miembros del jurado y sus suplentes dará inicio en menos de un mes al esperado juicio.

Los fiscales han tomado medidas extremas para proteger a los testigos e incluso quieren que sus identidades no sean reveladas, lo que ha generado críticas en los medios de comunicación.

“La selección del jurado, como cualquier otra fase de un juicio criminal, está sujeta al poderoso derecho de acceso de la Primera Enmienda”, expresó The New York Times la pasada semana.

El Chapo fue detenido en enero de 2017. Desde entonces espera el juicio en régimen de aislamiento en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, en Manhattan, considerada una de las prisiones de más alta seguridad del país.

Está acusado en EE.UU. de introducir toneladas de drogas al país. Tiene 17 cargos en su contra.

El departamento del Tesoro ha calificado el Cártel de Sinaloa, que lideró por más de 20 años, de “imperio criminal” de tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas.

Después que sea elegido el jurado, está previsto el inicio de la vista oral el 15 de noviembre, en un proceso que podría ponerlo en la cárcel de por vida.

La exclusión de la pena capital fue condición de México para extraditarlo.

Juez negó retraso de juicio



El juez Brian Cogan negó a mediados de septiembre una solicitud de los abogados de Guzmán para posponer el juicio, refiriendo que necesitaban más tiempo para revisar las evidencias en el caso por tráfico de drogas.

Pero Cogan dijo que continuaría con el cronograma previsto para comenzar el cinco de noviembre. Antes había aceptado una prórroga del juicio por dos meses en julio.

Pese al hermetismo en torno a los posibles testigos en el juicio el próximo mes, medios como The New York Times han señalado posibles elegidos.

El diario alude, por ejemplo, a los hermanos Pedro y Margarito Flores, dos de los narcotraficantes más poderosos de Chicago por una década, a partir de 1998.

Ambos supervisaban la distribución de cientos de millones de dólares en cocaína proveniente de México en su ciudad de origen y en decenas de lugares más en todo Estados Unidos, según el gobierno.

El diario también apunta como posible testigo a Vicente Zambada Niebla, hijo de quien fuera la mano derecha del Chapo, Ismael Zambada García.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.