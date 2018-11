EEMQ inicia acercamiento con organizaciones por tema de energía eléctrica

Por Carlos González |

Con el fin de exponer la situación actual de la energía eléctrica en la ciudad de Quetzaltenango y opciones para mejorar el servicio, inició esta semana un proceso de acercamiento con representantes de organizaciones.

El gerente general de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), Flavio Ovalle, explicó que las organizaciones se han acercado y han solicitado que se les explique sobre el tema de la electricidad.

Dentro de los temas que se abordan están la regularización de la energía eléctrica y qué implicaciones conlleva este proceso. Una de las reuniones será sostenida con representantes dela Cámara de Comercio de Guatemala Filial Quetzaltenango.

