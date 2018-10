EEMQ busca falla en el ramal Xela 2 que ha causado últimos apagones

Por Carlos González |

En los últimos días vecinos se han quejado por los constantes cortes de energía eléctrica, específicamente en las madrugadas, en las zonas 1, 3, 8, 9 y 10. La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) confirmó que se debe a una falla en el ramal Xela 2, la cual no ha sido localizada.

“Hay una falla en el ramal Xela 2. Las cuadrillas de la EEMQ se encuentran buscando la falla, pero llevan 40 horas y no han podido localizarla”, explicó el gerente de la EEMQ, Flavio Ovalle.

Por su lado, el vocero de la EEMQ, Édgar Barrios, informó que los cortes se deben a la caída de puentes a tierra en la subestación de La Esperanza.

