EE.UU. rinde veredicto sobre Trump en elecciones de medio término

Un electorado estadounidense muy dividido se dirige a las urnas el martes para elegir un nuevo Congreso y emitir un veredicto de mitad de período sobre el presidente Donald Trump. Los resultados podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington y alterar los próximos dos años de la presidencia de Trump.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en juego el martes y 35 de los 100 escaños del Senado. También se elegirán 36 de los 50 gobernadores estatales.

Las encuestas de opinión pública y los analistas sugieren que los demócratas, en la oposición, tienen una ventaja en la batalla por el control de la Cámara de Representantes. Los demócratas son favoritos para ganar más escaños en la Cámara de los que tienen actualmente y necesitan ganar 23 escaños para recuperar la mayoría de la Cámara.

Los republicanos esperan que el presidente Trump logre atraer a sus partidarios para ayudar a mantener su estrecha ventaja de 51 a 49 escaños en el Senado. De los 35 escaños del Senado en juego el martes, los demócratas tienen 26 y los republicanos tienen nueve.

Enfoque en inmigración

Los demócratas están tratando de ocupar 10 escaños en el Senado en los estados donde Trump prevaleció en las elecciones de 2016, incluido Tennessee. Trump criticó a los demócratas por la inmigración durante un reciente mitin en Chattanooga.

“Los demócratas quieren invitar una caravana tras otra de inmigrantes ilegales para ingresar a nuestro país. Pienso que no”, dijo Trump, invocando imágenes de la caravana de migrantes centroamericanos que avanzan lentamente por México. “Ninguna nación puede permitir que sus fronteras sean invadidas. Y eso es una invasión. No me importa lo que digan. No me importa lo que digan los medios falsos. Esa es una invasión a nuestro país”.

Los demócratas están recibiendo algunos activistas de alto perfil para ayudarlos, incluido el expresidente Barack Obama, quien reunió a los votantes en su estado natal de Illinois y les dijo que el despliegue de tropas estadounidenses de Trump en la frontera en respuesta a la caravana fue un “truco político”.

“Cuando votas, Illinois, puedes rechazar ese tipo de política. Cuando participas en el proceso político, puedes controlar el mal comportamiento. Cuando votas, Illinois, puedes elegir la esperanza sobre el miedo”, dijo Obama.

La participación anticipada ha sido enorme en varios estados, especialmente para una elección de mitad de período cuando la participación total de votantes a menudo se esfuerza por llegar al 40 por ciento de los votantes elegibles.

Trump un tema central

Las encuestas indican que los demócratas están más preocupados por la atención médica y la economía, mientras que los republicanos fijos en la inmigración.

Pero el experto en Brookings Institution, John Hudak, dijo que también está claro que Trump es un problema importante para ambas partes este año.

“Este es un presidente que quiere que estas elecciones de medio período sean un referéndum para él, en gran parte porque cree que su propia popularidad es tan grande que llevará a los republicanos a través de la línea de meta”.

Pero Trump no solo está luchando contra los demócratas en las elecciones de este año, también está luchando contra la historia. “El panorama general es que las elecciones de mitad de período van en contra del partido del presidente”, señala John Fortier, del Centro de Políticas Bipartidistas en Washington. “Creo que no habrá diferencia aquí. A los demócratas les irá bastante bien en la Cámara de Representantes, en las gobernaciones y en las legislaturas estatales”.

El bajo índice de aprobación del presidente Trump también es una preocupación para los republicanos. RealClearPolitics sitúa la aprobación promedio de Trump en aproximadamente el 43 por ciento, con un 53 por ciento de desaprobación.

“La historia de mitad de período es bastante dura, ya que el partido del presidente generalmente pierde terreno en los exámenes de mitad de período y generalmente se trata de cuánto terreno pierden”, dijo el analista de la Universidad de Virginia Kyle Kondik. “Eso es particularmente cierto cuando un presidente es impopular, como lo es este presidente”.

Kondik señala que en las 29 elecciones parciales del Congreso celebradas desde 1900, el partido del presidente perdió sus escaños en la Cámara de Representantes en todos menos tres: 1934, 1998 y 2002.

¿Saldrán a votar los demócratas?

Históricamente, sin embargo, los republicanos son votantes más confiables en las elecciones de medio término.

El encuestador de Gallup, Frank Newport, dijo que eso presiona a los demócratas para asegurarse de que sus partidarios salgan y voten.

“Bajo la expectativa de que los votantes republicanos tienen más probabilidades de salir a votar, ¿pueden los demócratas animar a las personas que se identifican con el Partido Demócrata para que se presenten y voten por sus candidatos?”

Si los demócratas ganan suficientes escaños en la Cámara para reclamar la mayoría, Trump se vería obligado a lidiar con un cambio en el equilibrio de poder en Washington.

“La Cámara ha sido un sello de goma para la agenda de Trump. Ya no será un sello de goma”, dijo Jim Kessler, del centrista grupo demócrata Third Way. “Cualquier cosa que se haga tendrá que ser una base bipartidista”.

Los demócratas esperan una ola de elecciones que les permita controlar la Cámara y las victorias de los gobernadores en estados clave como Florida, Ohio y Wisconsin.

Los republicanos cuentan con el ritmo frenético de la campaña del presidente Trump en los últimos días para ayudarlos a retener o incluso expandir su estrecha mayoría en el Senado.

Con información de La Voz de América

