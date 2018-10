EE.UU: Prueban sistema que avisa hasta 1 minuto antes que viene un terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) tiene listo un sistema automatizado de alertas sísmicas para la costa oeste de EE.UU., que será usado por compañías privadas, empresas de servicios públicos, escuelas y otras entidades, según indicaron funcionarios del organismo.

Sin embargo, también advirtieron que no tienen previsto utilizarlo para notificar masivamente a la población.

“Estamos haciendo un gran cambio al pasar de prototipo en modo piloto a un modo operativo”, comentó Doug Given, coordinador de alertas tempranas para terremotos para el Servicio Geológico de EE.UU., en una conferencia de prensa realizada en el Instituto de Tecnología de California.

El sistema ShakeAlert, que está siendo desarrollado para California, Oregon y Washington, detecta cuando se produce un terremoto, analiza rápidamente los datos y envía alertas que podrían advertir con lapsos de entre unos segundos hasta aproximadamente un minuto, antes de que un fuerte movimiento telúrico llegue a localidades alejadas del epicentro.

Ese tiempo puede ser suficiente para reducir automáticamente la velocidad de los trenes, detener procesos industriales, encender los generadores de respaldo y suspender una cirugía o poner a salvo a los estudiantes bajo escritorios y mesas.

Los programas piloto con usuarios seleccionados han estado en curso durante varios años.

El propio Given había aludido al proyecto en su cuenta en Twitter el año pasado.

El miércoles Given explicó a periodistas que el sistema aún no está terminado.

“No está completo, aún falta mucho trabajo por hacer. Sin embargo, hay mucha capacidad en el sistema tal como existe hoy en día, hasta el punto en el que definitivamente puede utilizarse”, señaló Given.

La red de sensores está completa en un 50% y se tiene todo el financiamiento para terminarla en California en los próximos dos años y construir dos tercios de lo planeado en la región del Noroeste de Estados Unidos, agregó.

Otro desarrollo clave ocurrió el 28 de septiembre, cuando se instaló una nueva generación del software de ShakeAlert.

El sistema tiene entre sus ventajas, reducir las alertas falsas o perdidas, dijo Given.

“El sistema funciona mucho mejor ahora de lo que lo había hecho anteriormente, hasta el punto en el que es mucho más fiable”, enfatizó.

Con información de La Voz de América

