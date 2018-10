EE.UU. prueba sistema de alerta de emergencia presidencial

El gobierno de Estados Unidos dice que los estadounidenses no deben entrar en pánico cuando sus teléfonos celulares suenen simultáneamente una alarma el miércoles, mientras el gobierno federal prueba, por primera vez, su sistema de alerta de emergencia inalámbrica presidencial.

Las autoridades aseguraron al público de antemano que esto es solo una prueba, pero en una emergencia nacional real, como la detección de un misil balístico entrante, un ataque terrorista coordinado o incluso una catastrófica erupción volcánica, se escuchará el mismo tono.

Aquellos con sus dispositivos móviles encendidos a las 2:18 p.m. EDT (18:18 GMT) escucharán un tono fuerte único mientras el dispositivo vibra simultáneamente. Aparecerá un cuadro de mensaje en la pantalla que le informará: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema de Alerta de Emergencias Inalámbrico Nacional. No se necesita hacer nada”.

Dos minutos más tarde, aquellos que estén mirando programas de televisión por cable o que estén escuchando estaciones de radio AM y FM también escucharán una alerta similar, interrumpiendo la programación durante aproximadamente 1 minuto, como parte del sistema nacional de alerta y alerta público integrado (IPAWS). prueba de las alertas de emergencia inalámbricas (WEA) y del sistema de alerta de emergencia.

El ejercicio estaba programado para el 20 de septiembre, pero se retrasó hasta el 3 de octubre debido al impacto del huracán Florence en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Con información de La Voz de América

