EE.UU.: Por primera vez Columbus no observará el Día de Colón

La ciudad de Columbus, Ohio, no observará este lunes el controversial feriado federal en honor a su homónimo, el explorador italiano Cristóbal Colón, por primera vez este año.

Las oficinas de la ciudad en cambio estarán cerradas el Día de los Veteranos en noviembre, aunque un portavoz de la oficina del alcalde dijo que la decisión no fue impulsada por movimientos para reemplazar el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas, una contra-celebración realizada el mismo día para conmemorar a los nativos americanos.

Los críticos dicen que la festividad honra el genocidio en masa y la colonización de los nativos americanos, quienes vivieron en las Américas mucho antes de que llegara Cristóbal Colón en octubre de 1492, mientras que las organizaciones italoamericanas dicen que el movimiento se produce a expensas de un momento para celebrar su herencia étnica.

La capital de Ohio es la ciudad más poblada que lleva el nombre de Columbus, con 860.000 personas en el censo de 2016 en Estados Unidos. Sin embargo, la ciudad carece de fondos para dar a sus 8.500 empleados el Día de los Veteranos y el Día de Columbus, dijo Robin Davis, un portavoz del alcalde Andrew Ginther.

Varias ciudades y estados de Estados Unidos han reemplazado el Día de Colón con el Día de los Pueblos Indígenas o el Día de los Nativos Americanos, incluidos Los Ángeles, Seattle, Phoenix y Denver, así como Dakota del Sur y Alaska.

El presidente Donald Trump emitió una proclama el sábado con motivo del Día de Colón que se conmemora como un feriado federal este lunes.

“Al celebrar los tremendos avances que nuestra Nación ha hecho desde su llegada, reconocemos las importantes contribuciones de los estadounidenses de origen italiano a la cultura, los negocios y la vida cívica de nuestro país”, dice la proclamación presidencial emitida el sábado.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.