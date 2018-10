EE.UU. envía más de cinco mil tropas a la frontera sur

El gobierno de Estados Unidos enviará 5.200 tropas, incluyendo soldados que estarán armados, para apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump de asegurar la frontera con México, dijo un general de alto mando del ejército el lunes.

“El presidente ha dejado claro que la seguridad en la frontera es seguridad nacional”, dijo el general Terrence O’Shaughnessy, jefe del comando militar norte de Estados Unidos en una conferencia de prensa en Washington D.C.

La medida es una respuesta a la llamada ‘caravana’ de migrantes centroamericanos que salió hace varias semanas de Honduras con la intención de llegar a pie a Estados Unidos.

Una de las razones por las que se tomó esta decisión es la supuesta violencia con la que algunos migrantes forzaron su entrada a Guatemala y México, según dijo Kevin McAleenan, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“Ellos pasaron por la fuerza en las fronteras”, dijo McAleenan, afirmando que los migrantes casi se “amotinaron” en el puente fronterizo que cruza el río Suchiate. “Muchos pasaron ilegalmente a través del río”, dijo el comisionado.

McAleenan también aseguró que el gobierno de EE.UU. está trabajando en conjunto con México para afrontar la llegada de los migrantes “si llegan en grandes grupos”, sin embargo no entró en detalles sobre de qué se trata esta colaboración.

El objetivo del desplegamiento de las tropas es “disuadir [a los migrantes] de intentar cruzar la frontera entre los puertos de entrada”, aseguró el comisionado.

Según el derecho internacional y las leyes estadounidensese, un migrante puede solicitar asilo en un puerto de entrada, ya que para pedir este tipo de acceso al país tiene que estar en el territorio de EE.UU., de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

A pesar de que afirmó que se procesarán las solicitudes de asilo de aquellos migrantes que crucen por los puertos de entrada, el comisionado dijo que “es un punto a considerar” el hecho de que México haya ofrecido refugio a los viajeros de la caravana.

“Si usted es un migrante económico, vuelva [a su país] y aplique a la visa apropiada”, dijo McAleenan.

Con información de La Voz de América

