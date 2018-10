EE.UU. condena agresión a María Corina Machado

Tras las denuncias realizadas por el movimiento político Vente, fundado por la opositora venezolana, María Corina Machado, el gobierno estadounidense condenó el ataque del que fue víctima la exdiputada venezolana.

En su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de los Estados Unidos. en Caracas, publicó un mensaje de respaldo a la reconocida líder opositora, manifestando su profunda consternación por el ataque, que involucra, además, a otros funcionarios en el estado de Bolívar: “…La violencia nunca es la solución. Las ideas son siempre más fuertes que la fuerza bruta”, aseguró el mensaje de condena a la agresión.

Según un comunicado de Vente Venezuela, movimiento político fundado por María Corina Machado, la dirigente y un grupo que la acompañaba fueron agredidos, mientras recorrían Upata, estado Bolívar -Venezuela-, en la tarde del miércoles.

“Con piedras, palos, tubos y otros objetos contundentes arremetieron contra Machado a la altura de la Plaza Bolívar de la ciudad”, señaló el partido en un comunicado.

El partido, además, dijo que la golpiza fue “ejecutada por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yalisbeth García, alias ‘La Tata’ ”, cuando Machado y varios integrantes de Vente Venezuela realizaban una caminata por Upata.

Según el Nuevo Herald, Luis Somaza, concejal del municipio de Baruta e integrante de Vente Venezuela, dijo que “Machado y su equipo fueron “emboscados por malandros oficialistas” y que también les robaron parte de sus pertenencias”.

“Este hecho, ejecutado por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yulisbeth García, alías “La Tata”, es la prueba de que enfrentamos un Estado mafioso y criminal que está dispuesto a lo que sea, incluso a atentar contra la vida de quien disiente y se le enfrenta, sólo para mantenerse en el poder”, agregó el movimiento en su informe oficial.

No obstante el ataque del que fueron víctimas, los miembros del movimiento reafirmaron su compromiso de seguir recorriendo Venezuela.

Horas más tarde, la opositora denunció que el atentado fue ocasionado por “el régimen de Nicolás Maduro y sus mafias”.

Según el diario El Nacional, Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional constituyente, se pronunció al respecto y advirtió: “Maria Corina te lo digo de una vez, cuando hay santos nuevos, los viejos no hacen milagros. Lo que quedaba de Maria Corina quedó guindando”, dijo Cabello durante el programa Con El Mazo Dando, reportó el diario.

En contraposición a las advertencias de Cabello, Luis Almargo, Secretario General de la OEA, también condenó el ataque: “Condenamos ataque contra María Corina y exigimos a la dictadura de Venezuela condiciones de seguridad y cese de ataques contra su persona y su equipo”.

Ante el atentado, Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión DDHH del Parlamento Europeo también rechazó el acto y señaló: “tenemos la responsabilidad de proteger y actuar”.

La vicepresidente de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro de cualquier incidente que suceda a Machado.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez también sentenció el hecho, a través de sus redes sociales: “Venezuela no tiene gobierno que proteja a María Corina, pero sí tiene bandidos gobiernistas para que la masacren. ¿Hasta cuándo esa tiranía?”.

El también expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, había advertido esta semana de un posible atentado contra la opositora venezolana, quien hoy reafirmó en su cuenta oficial: “Lo que quedó demostrado hoy es que mi denuncia tenía fundamento. Toda la comunidad internacional tiene que estar hoy más atenta que nunca”.

Con información de La Voz de América

