Durante excavación de pozo en Sololá encuentran imagen de oro parecida al Niño Dios

Por Fredy de León |

Sorpresa causó en la comunidad Tierra Santa, San Lucas Tolimán, Sololá, el hallazgo de una imagen de un niño, mientras desarrollaban la excavación para un pozo comunal.

Los pobladores creen que es un milagro, debido a que la imagen de oro tiene todos los rasgos del Niño Dios.

La localización fue cuando desarrollaban trabajos para la construcción de un tanque en la comunidad. La imagen de oro quedó en custodia del alcalde auxiliar.

Comunitarios esperan que algún experto pueda verificar, autenticar la antigüedad y el tipo de material del que está hecho la imagen.

Los comunitarios indicaron que esperan que en los próximos días puedan acudir fieles a observar al niño de oro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.