Durante entrega de Bolsitas de Ternura, FundaCien hace llamado para prevenir cáncer de mama

Por Martín Calderón |

Este viernes se desarrolló una nueva entrega de Bolsitas de Ternura, en el tercer piso del Hospital Regional de Occidente (HRO) de Quetzaltenango.

Durante la entrega, Helen Ralón, de FundaCien, hizo un llamado a las madres para que se hagan un autoexamen para prevenir el cáncer de mama. La recomendación se hizo porque este 19 de octubre es el día para prevenir este padecimiento.

FundaCien entregó, aparte de las Bolsitas de Ternura, fórmulas de leche para recién nacidos, las cuales han sido donadas por oyentes.

Ralón solicitó la donación de frazadas y ropa en buen estado para bebés y madres, porque en esta época fría aumentan los padecimientos respiratorios.

Las personas que deseen colaborar con el proyecto social de Stereo 100, pueden acudir a la 15 avenida 3-46, zona 1 de Quetzaltenango.

