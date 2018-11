Dos presuntos narcotraficantes mueren en enfrentamiento con el Ejército en Petén

Por Luis Hernández |

Este lunes, dos presuntos narcotraficantes murieron durante un enfrentamiento con el Ejército de Guatemala.

El enfrentamiento se registró en el área protegida Laguna del Tigre, Petén, donde las fuerzas de seguridad incautaron una avioneta, tres picops, armas de alto calibre y droga.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han identificado a los dos presuntos narcotraficantes fallecidos en el incidente armado.

