Dos jugadores de Xelajú en la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala

Foto portada (Selección Nacional de Guatemala, foto oficial en el partido amistoso disputado ante Cuba *1-0* en el estadio Mario Camposeco) / Archivo.

Guatemala. La FEDEFUT, por medio de su cuenta oficial en Twitter, @fedefut_oficial, hace oficial la convocatoria para el sexto morfociclo de la Selección Nacional de Guatemala, bajo la dirección técnica de Walter Claverí. “El Clavo” convocó al defensa Kevin Ruiz (por segunda vez) y al volante Fredy Ruano del subcampeón nacional, CSD Xelajú MC.

El morfociclo tendrá lugar del 8 al 15 de octubre próximos, en la ciudad capital. El combinado nacional aún no tiene confirmado ningún partido amistoso para la próxima fecha FIFA.

