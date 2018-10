Dos hombres mueren el fin de semana en Xela

Por Erick Colop |

Los decesos se registraron en la 29 avenida A, zona 1 de Xela, y en un tanque ubicado en la zona 2. Se presume que los fallecidos eran indigentes y se desconocen las causas exactas de muerte.

El primer hecho fue en la zona 1, donde fue hallado el cadáver de un hombre, de aproximadamente 35 años. Vecinos indicaron que lo observaron bebiendo agua en una pila del sector.

“Él estaba con un perro, luego se acostó y ya no se movió, y por eso los vecinos llamaron a los Bomberos Voluntarios. Él se dedicaba a sacar basura del mercado la terminal”, explicó un hombre que estaba en la escena. Añadió que desconocía la identidad del fallecido, pero de forma constante bebía licor.

En el tanque “La Muñeca”, zona 2, fue hallado el cadáver de un hombre, de aproximadamente 45 años. De acuerdo a la versión de vecinos, lo conocían como César Andrés, quien tenía cuatro meses de dormir en ese sector.

“Esta persona estaba envuelta en chamarras y varias de ellas estaban mojadas, por ello, se presume que las inclemencias del tiempo le afectaron y por eso murió”, explicó Liria Poz, de Bomberos Voluntarios.

Investigadores del Ministerio Público (MP) informaron que los cuerpos, sin identificar, fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

