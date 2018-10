Dos heridos deja accidente de bus en Sibilia

Por Erick Colop |

Guadalupe López, de 72 años, y una segunda persona, sin identificar, resultaron con golpes luego que un bus de los transportes Indiana impactó contra la pared de una vivienda en Sibilia, Quetzaltenango.

Andoni Cifuentes, vocero de Bomberos Voluntarios, explicó que López fue trasladada al Hospital Regional de Occidente (HRO), mientras la segunda al Centro de Salud de Sibilia.

El accidente fue a una cuadra de la estación de Bomberos Voluntarios, y según los socorristas, al parecer el piloto dejó estacionado el bus, el cual se desconectó e impactó contra el inmueble.

En el caso de los heridos hasta el momento no se ha establecido si viajaban como pasajeros o caminaban por el sector.

