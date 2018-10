Dos cadáveres continúan en la morgue del HRO

Por Oswaldo Cop |

Los cadáveres de dos personas permanecen en la morgue del Hospital Regional de Occidente (HRO). Las autoridades indican que ninguna persona se ha acercado para reclamarlos y que fallecieron en los últimos 30 días.

William de la Cruz Arriaga, de 29 años aproximadamente, ingresó el 30 de septiembre reciente y falleció el 7 de octubre. Presentaba trauma de cráneo y fue trasladado por Bomberos Voluntarios.

El segundo cuerpo fue identificado como David Pérez, de 52 años, quien ingresó el 7 octubre y murió un día después. Presentaba un hematoma en el ojo derecho.

Familiares pueden comunicarse al 79313636, extensión 228, o dirigirse a la oficina de Trabajo Social o Atención al Paciente del HRO.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.