Docentes respaldan a supervisor señalado de desacato y desobediencia administrativa por manifestación de estudiantes contra Jimmy Morales

Por Carlos González |

Los docentes del sector educativo que atiende el supervisor, Ramón Yax Lainez, se unieron para mostrarle su respaldo, debido a los señalamientos administrativos que pesan sobre él.

Estos cargos se originaron por el hecho del 7 de septiembre reciente, en el desfile inaugural de Xelafer, cuando estudiantes de centros educativos desfilaron con pancartas con mensajes en contra del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y en apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los docentes consideraron que solo se hizo uso de la libre expresión del pensamiento, explicó Scarlet López, quien representa a los directores de ese distrito.

En los próximos meses se conocerá la resolución de las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), porque la semana pasada Yax Lainez presentó sus pruebas de descargo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.