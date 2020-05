Vía @prensa_libre

Guatemala. Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ervin Mayén Véliz, fue notificado que el jefe de la comisaría de Jalapa dio positivo a COVID-19, Mayén señaló que está pendiente de hacerse otra prueba del nuevo coronavirus.

El director de PNC informó que la semana pasada estuvo en contacto con el jefe de la comisaría en referencia. El jefe policial asistió hoy a una citación en el Congreso con diputados de la bancada Todos.

“Me la tenía que hacer -la prueba- anoche, pero no se pudo, espero que me la hagan hoy. Yo me puedo poner en cuarentena en mi despacho, pero obviamente los diputados no iban a entender dicha situación querían montar su circo a toda costa» dijo Véliz.

Todo el personal de la comisaría de Jalapa fue puesto en cuarentena, lo mismo que los agentes que custodian la cárcel preventiva de ese departamento, en total son unas 45 personas.

Comunicación social de la PNC dijo que no sabe cuándo se practicará la prueba el director, el director no ha recibo instrucciones de aislarse. Sin embargo, Mayén Véliz aseguró que se encerrará en su despacho mientras se confirma si se contagió o no.