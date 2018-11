Dideduc de Quetzaltenango denuncia en el Ministerio Público a trabajadores y maestros

Por Carlos González |

Asesoría jurídica de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango denunció ante el Ministerio Público (MP) a 20 personas, entre maestros y empleados, debido a que el Estado les pagó un salario no laborado y ellos no lo reportaron.

Los casos fueron revelados luego de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN).

El asesor jurídico de la Dideduc, Luis Galicia, explicó que algunos casos fueron por suspensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), despidos y fallecimiento de algunas personas.

Las autoridades educativas agotaron la vía administrativa para solicitar la devolución del dinero, pero no hubo ninguna respuesta, por ello, se procedió a denunciar de manera penal en el MP a las 20 personas por estafa propia.

Luego de una citación hecha por las autoridades, solo 6 de las 20 personas involucradas en el caso, acudieron a solventar la situación y establecer un método para devolver el dinero.

