Diaco recibe denuncias por cobros de cuotas por graduaciones

Oswaldo Cop

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumir (Diaco) de Quetzaltenango informó que han recibido denuncias por cobros de cuotas de graduaciones.

Autoridades de la delegación de la Diaco indicaron que trabajan el seguimiento de los casos con el Ministerio de Educación (Mineduc), que emitió un acuerdo ministerial que prohíbe los pagos. Añadieron que también intervendrá la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

De acuerdo a información de la institución, en la cabecera departamental de Quetzaltenango se conocen tres denuncias, además que han llegado de otros municipios cercanos.

“Muchas de las denuncias no prosperan porque son anónimas y no se cuenta con pruebas”, explica Laureno Aguín, delegado de Diaco.

Aguín indicó que los padres pueden denuncian en Diaco, Dirección Departamental de Educación (Dideduc) y en la PDH.

