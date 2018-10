Diaco confirma alza en gas propano

Por Oswaldo Cop |

Luego del monitoreo hecho por personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) en Quetzaltenango, se determinó que existe un aumento en los precios de las diferentes presentaciones del gas propano, esto luego que una empresa anunció el alza.

Los precios de las diferentes presentaciones del gas propano, según el monitoreo, se cotizan en: cilindro de 25 libras aumentó Q8; el de 35, Q12, y el de 100, Q23.

Hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha brindado información que justifique el aumento. Indican que ya se ha integrado una mesa de análisis para determinar las acciones.

