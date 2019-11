Con información de Shirlie Rodríguez.

Quetzaltenango. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia en Contra de las Mujeres, pero ¿Porqué inició con esta fecha y cuáles son los antecedentes que traen a memoria la violencia contra las mujeres?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) registra la fecha conmemorativa desde 1981. Pero la historia trágica se remonta a 1960, en un hecho de violencia en contra de las tres hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, de República Dominicana.

Las tres exigían desde esa época que se garantizaran los derechos de las mujeres durante el Gobierno de Rafael Leónidas Trujillo y por lo tanto se ordenó la ejecución de las tres.

Según el diario El País de España, las hermanas Mirabal fueron asesinadas por un escuadrón que las mató a golpes o otros tipos de violencia, después de este hecho se les conoce como las Mariposas y son un símbolo de la lucha de los grupos de mujeres para buscar la protección además de libertad de las mujeres.

Cada año a nivel internacional los colectivos y agrupaciones de mujeres han dado a conocer sus exigencias para los gobiernos, para crear políticas públicas que garanticen la seguridad y vida de las mujeres. Laura Mérida de la Asociación Nuevos Horizaontes en Quetzaltenango, menciona que en la actualidad la violencia es disfrazada, pero se agudizan los casos de violencia sexual, física y psicológica.

«El mensaje es para las familias, deben ser apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia, no deben ser juzgadas para que así puedan denunciar y no aguantar maltratos, eso no es normal», resalta Mérida.

Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), en Quetzaltenango se reportan 2 mil 326 denuncias de violencia contra de la mujer en sus diversas manifestaciones, además registran como violencia los embarazos en adolescentes. De estos últimos reportan 3 mil 934, en adolescentes comprendidas entre los 11 y 19 años de edad.