DGT reporta aumento de paro de buses por extorsión y asaltos a pasajeros

Durante septiembre, la Dirección General de Transporte (DGT) informó que recibió reportes de suspensión del servicio de empresas que cubren la ruta de Xela a municipios del norte y boca costa del departamento de Quetzaltenango.

Otto Robles, vocero de la sede de la DGT en Quetzaltenango, explicó que la paralización se debe a las amenazas de extorsión. “Se ha tenido comunicación con Gobernación Departamental para trasladar la información sobre estos casos”, explicó Robles.

Según Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario de Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en septiembre los delincuentes cobran el denominado “bono de Independencia” y en el caso de Quetzaltenango el “bono de feria”.

Además de los reportes de amenazas, también registran denuncias de asaltos a pasajeros de buses que circulan de Xela hacia Totonicapán y la capital.

