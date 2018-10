Detectan nuevos casos de VIH en el departamento de Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop |

En lo que va del año, más de 20 nuevos casos de personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) han sido detectados en el departamento de Quetzaltenango, refieren las autoridades de Salud, que en los próximos días entregarán un informe.

De acuerdo a las autoridades del Área de Salud de Quetzaltenango, la población más afectada está comprendida entre 19 y 35 años.

“Existe mucha desinformación en los jóvenes en temas de educacion sexual”, explica Ondina Reyes, del Área de Salud de Quetzaltenango.

“Los esfuerzos deben encaminarse en temas de prevención para que los jóvenes posean toda la información y no contraigan este virus”, mencionó Reyes.

