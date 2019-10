Detalles de decisión de jueza de ligar a proceso a Sandra Torres

Con información de Shirlie Rodríguez. / Fotografía cortesía de Soy 502.

Quetzaltenango. Concluyó la audiencia de primera declaración de la excandidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, fue ligada a proceso por dos delitos. La captura fue ejecutada en septiembre pasado.

Fueron varias audiencias las que se realizaron por la cantidad de medios de convicción que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), fueron 300 en total, pero la jueza Claudette Dominguez del Juzgado de Mayor Riesgo A aceptó solo 22.

En su resolución, la jueza indicó que el delito de financiamiento electoral no registrado, es por la cantidad de Q. 5. 9 millones, no como lo indicó el MP de más de Q. 19 millones y al definir que existían los medios suficientes, decidió ligar a proceso a Torres por dos delitos; financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

La defensa de Torres indicó que tenía varios padecimientos como tensión y taquicardia, por lo tanto solicitaron que quedara en prisión domiciliar, pero la jueza indicó que no se desvaneció el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y por lo tanto ordenó su traslado a Mariscal Zavala como medida de prisión preventiva mientras se cumplen los dos meses de investigación que tendrá el MP para ampliar la acusación contra Torres.

Sandra Torres, el día que fue capturada.

La próxima audiencia podría ser en enero del 2020.