Destinarán Q100 mil para remodelar batería de sanitarios del HRO

Por Oswaldo Cop |

Más de Q100 mil se destinarán para la remodelación de las baterías de sanitarios del Hospital Regional de Occidente (HRO).

Las autoridades indicaron que harán la inversión, debido a la gran cantidad de personas que acuden a diario al centro asistencial y la actual batería está en mal estado.

Las mejoras se harán en las áreas de Consulta Externa y Emergencia, y serán por fases. Las autoridades indicaron que los trabajos iniciaron en los sanitarios del primer piso de la Consulta Externa.

Autoridades del HRO indicaron que estas áreas no habían sido mejoradas desde la inauguración del centro asistencial.

Se espera que el proyecto concluya este año y los trabajos los desarrolla personal del HRO y de la empresa contratada.

