Desarrollan requisa en la Granja Penal Cantel

Por Erick Colop |

Este viernes, autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP) desarrollan una requisa en la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel.

De acuerdo a las fuerzas de seguridad, estos operativos se desarrollan de manera simultánea en cárceles del país.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre objetos ilícitos hallados en el centro carcelario.

