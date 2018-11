Desarrollan pruebas de laboratorio para restauración de cúpulas de Catedral del Espíritu Santo

Por Carlos González |

Integrantes del Comité Pro Restauración de las cúpulas de la Catedral del Espíritu Santo se reunieron con autoridades municipales y representantes de la Empresa Diseño y Construcción, quienes realizaron estudios de laboratorio sobre resistencia físico mecánicas a las cúpulas, como parte de los avances que se realizan para su restauración.

“Esperamos los resultados de los estudios que se realizaron para determinar si pueden ser restauradas o serán reconstruidas por completo”, explicó Julio César Armas, de la Empresa Diseño y Construcción.

El arzobispo, Mario Alberto Molina Palma, expresó que los trabajos deben agilizarse para conseguir recursos para la restauración de las cúpulas y la habilitación del espacio.

