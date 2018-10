Denuncian daños en gradas de la Casa de la Cultura

Por Carlos González |

Este viernes, algunas gradas de la Casa de la Cultura de Occidente, en la 7a calle y 12 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, amanecieron dañadas.

La directora de la Casa de la Cultura, Yohana Rojas, indicó que denunció el hecho ante al Juzgado de Asuntos Municipales.

Rojas indicó que también se informó sobre los daños a la Oficina del Centro Histórico de Quetzaltenango.

