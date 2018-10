Decorabaños Xela pierde el primer lugar por equipos, pero Ajpacajá continúa con el maillot de líder en la Vuelta a Guatemala

Este viernes tuvo lugar la cuarta etapa de la edición 58 de la Vuelta a Guatemala, con un recorrido de 121 kilómetros saliendo a las 09 horas del municipio de Amatitlán y finalizando en el municipio de San José el Ídolo, Suchitepéquez. El equipo representativo de Quetzaltenango pierde de momento el primer lugar por equipos en la clasificación general pero mantiene a dos de sus integrantes en el podio de la clasificación general; Alfredo Ajpacajá como primero y Walter Escobar como tercero.

El vigente campeón Manuel Rodas, se mantiene en el puesto No.8 de la clasificación general a 1 minuto y 36 segundos de su compañero Alfredo Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN IV ETAPA |

1) Stephan Bakker (HOL ) con 02:44:10

2) Alonso Gamero (PER ) MT (Mismo Tiempo)

3) William Cerquera (MEX ) MT

El pelotón completo ingresó a la meta final.

| CLASIFICACIÓN GENERAL |

1) Alfredo Ajpacajá (Decorabaños Xela) con 10:43:37.

2) Jhonatan de León (Hino One La Red) MT que Ajpacajá.

3) Walter Escobar (Decorabaños Xela) a 00:00:52 de Ajpacajá.

| CLASIFICACIÓN METAS VOLANTES |

1) Alain Quispe (PER) con 16 puntos.

2) Stephan Bakker (HOL) con 14 puntos.

3) Dorian Monterroso (GUA) con 10 puntos.

| CLASIFICACIÓN PREMIOS DE MONTAÑA |

1) Yeison Rincón (Sub 23) con 20 puntos.

2) Walter Escobar con 13 puntos.

3) Alder Torres con 5 puntos.

| CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS |

1) Hino One La Red con 32:12:30

2) Decorabaños Xela A 00:00:10

3) Ópticas Deluxe A 00:11:41

Este sábado tendrá lugar la quinta etapa con una contrarreloj individual de 33.5 kilómetros, con punto de salida en Champerico, rumbo a San Sebastián, Retalhuleu.

