Auditores de la Contraloría declaran en el proceso de antejuicio contra el alcalde de Quetzaltenango

Por Shirlie Rodríguez |

En el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango declararon los auditores de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), quienes denunciaron al alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, y eso provocó el inicio de un proceso de antejuicio.

De acuerdeo a la información que se conoce de la denuncia hecha por la CGCN, Grijalva y el Concejo Municipal autorizaron que el Patronato Pro Zoológico hiciera cobros y administrara el ingreso de los visitantes al Zoológico Minerva, de martes a viernes, sin contar con un convenio suscrito por la Municipalidad de Quetzaltenango, lo cual se podría constituir en un posible delito.

En este proceso judicial se ha designado a un juez del Tribunal Segundo de Sentencia Penal para recibir las declaraciones de los denunciantes y del alcalde, además de presentar las pruebas que tienen.

El juzgador, luego de conocer las declaraciones y recibir las pruebas, deberá enviar un informe a la Sala Quinta de Apelaciones para que se determine si el jefe municipal debe perder su inmunidad.

Las denuncias se dieron a conocer luego de auditorías de años anteriores y se iniciaron las investigaciones dentro de la comuna para determinar las acciones que se dieron para que el patronato cobrara las entradas al zoológico y el destino del dinero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.