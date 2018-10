Dan a conocer rifa “Un millón de amigos”

Por Oswaldo Cop |

En conferencia de prensa, representantes de la Asociación de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, anuncian una serie de actividades que realizarán, a partir de mañana en #Xela, para promover la rifa “Un millón de amigos”.

Con esta actividad buscan obtener fondos para los proyectos que desarrollan, entre ellos, ampliar tres quirófanos más, en Antigua Guatemala.

El costo de cada número es de Q20 y se sortearán dos casas, un picop, motocicletas, entre otros premios.

