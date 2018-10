Cuerpo de mujer fue localizado en un barranco de La Esperanza, Quetzaltenango

Por Carlos González |

Esta mañana pobladores de la zona 4 de La Esperanza, Quetzaltenango se sorprendieron al encontrar el cuerpo de una mujer en un barranco que se ubica en ese sector.

La mujer fue localizada muerta en la 1a avenida de la zona 4 de dicho municipio, no fue identificada y se calcula, según el Misterio Público, 28 años de edad. Viste una blusa negra, pantalón tipo licra color negro, tenís negro con fucsia y rosado.

Según la Fiscal del Ministerio Público, Norma Karina Morales, no tiene ninguna herida visible por lo que será remitida al INACIF para que se haga el análisis del cuerpo correspondientes, para determinar causa de muerte y su identificación mediante análisis dactiloscópico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.