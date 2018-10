Cuatro viviendas dañadas y 15 evacuados en Xela por intensas lluvias

Por Erick Colop |

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que cuatro viviendas quedaron dañadas y 15 personas fueron evacuadas, luego que dos piedras de gran tamaño cayeran sobre el techo de una vivienda, en el barrio Santa Ana, zona 1 de Quetzaltenango.

“Estábamos viendo televisión cuando escuchamos un trueno”, dijo una de las habitantes de la vivienda donde cayó una de las piedras.

“A una de nuestras vecinas la sacamos de su casa porque se golpeó el rostro”, detalló otro vecino de la 13 calle B, zona 1 de Xela.

El delegado de Conred en Quetzaltenango, Alan Reed, explicó que esta zona ya había sido declarada inhabitable desde hace años. Añadió que evaluarán los daños.

El gobernador de Quetzaltenango, Julio César Quemé Macario, explicó que buscarán establecer acciones con la comuna de Xela y Conred para la limpieza del área y la atención a los afectados.

Desde anoche, vecinos del barrio Santa Ana se unieron para apoyar y evacuar a las personas afectadas.

