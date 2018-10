CSD Xelajú MC fue eliminado del torneo de Copa ante más de 2 mil 500 aficionados

Fotos: Noé Álvarez.

Quetzaltenango. 2 mil 503 aficionados ingresaron al partido que CSD Xelajú MC, actual campeón, disputó ante el equipo de Primera División y penúltimo lugar actualmente en el grupo “A”, Deportivo San Pedro. Los chivos no pudieron descontar y los “Super Gallos” ganaron de nuevo por marcador de cero goles por dos y avanzan a cuartos de final con un contundente marcador global de cinco goles a uno.

El partido dejó un ingreso bruto de Q. 45 mil 320, los gastos fueron reportados en Q. 26 mil 059 para dejar un ingreso líquido de Q. 19 mil 261.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.