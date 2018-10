Costa Rica: Cinco muertos en accidente de rafting, incluidos estadounidenses

Cinco personas, entre ellos cuatro turistas estadounidenses y un guía costarricense, murieron en un accidente de rafting en un río crecido en el centro del país, informaron las autoridades costarricenses el domingo.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tres balsas volcaron en el río Naranjo el sábado alrededor de las 3 de la tarde y las cinco víctimas fueron arrastradas río abajo.

Otros pasajeros lograron aferrarse a las balsas y algunos fueron rescatados por otro guía en un kayak. En total había 14 turistas a bordo de las balsas y cinco guías.

La Cruz Roja y el ministerio de seguridad confirmaron las muertes del sábado en el río Naranjito.

Según el periódico costarricense La Nación, la OIJ confirmó la identidad de las víctimas: Kevin Thompson Reid, costarricense y guía turístico. Ernesto Sierra, Jorge Caso, Sergio Lorenzo y Andrés Denis, todos turistas estadounidenses.

El diario también informó que los visitantes fallecidos tenían entre “25 y 35 años y llegaron al país el 18 de octubre como parte de un grupo. Según informó La Nación el sábado, estaban de visita para celebrar la despedida de soltero de uno de los sobrevivientes”.

Habían llegado a playa Hermosa, en Garabito, donde alquilaron una casa para hospedarse.

Por su parte, la Cruz Roja dijo en Facebook que las víctimas formaban parte de un grupo de al menos 18 cuando sus embarcaciones volcaron cerca de Liverpool de Quepos.

El presidente Carlos Alvarado expresó su consternación a través de Twitter e informó que su gobierno brindaría el acompañamiento necesario a las víctimas.

Según Telemundo, “el gobierno costarricense indicó estar en comunicación con el consulado de Estados Unidos para brindar la colaboración que sea requerida”.

Las autoridades dijeron que el río estaba crecido por las lluvias y que la Comisión Nacional de Emergencias mantuvo una alerta en el área debido a la posibilidad de inundaciones.

La Nación publicó que OIJ allanó el domingo la oficina de Quepoa Expeditions, empresa que prestó el servicio de rafting y que la madre de uno de los sobrevivientes al accidente, Belen Valladares, denunció a las autoridades costarricenses en redes sociales: “Denuncio a las autoridades costarricenses por no implementar suficientes medidas de seguridad. Quiero disuadir a todos los turistas de que visiten lugares que les importe más su rentabilidad que la vida y la seguridad,” advirtió Valladares, según el medio local.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.