Cosami inicia operaciones en Interplaza

Por Carlos González

La mañana del viernes fue inaugurada la tienda número 7 de Cooperativa Cosami en Xela y numero 22 en la región, ubicada en el segundo nivel del Centro Comercial Interplaza en La Esperanza,Quetzaltenango.

Con el fin se acercar sus servicios a los más de 30 mil asociados en la cabecera Municipal de Quetzaltenango y el Municipio de la Esperanza se dan inicio a las operaciones.

“Los esperamos para que visiten nuestra cooperativa, con los servicios que se tienen y puedan conocer los beneficios que se tienen en nuestra cooperativa” expresó Jorge Gómez miembro del concejo directivo de Cosami.

Coopera Coopertaiva Cosami atenderá en horario de 11:00 AM a 19:00 Hrs a todos los asociados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.