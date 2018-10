“Corruptos regímenes de Nicaragua y Venezuela”, prioridades de Kimberly Breier

Tras la confirmación del Senado estadounidense de Kimberly Breier como secretaria de Estado Adjunta para el hemisferio occidental, la funcionaria se pronunció este martes en su cuenta twitter, esbozando las que serán prioridades de su gestión.

La diplomática mencionó que, incluyendo la profundización en la cooperación sobre seguridad y asociación económica con Canadá y México, también ejercerá más presión “a los corruptos regímenes” de Venezuela y Nicaragua.

Designada por el presidente Donald Trump y cuya postulación había sido anunciada en marzo pasado, Breier se desempeñó durante más de una década como analista y gerente en la industria del espionaje y fue asesora de la Casa Blanca para asuntos relacionados con Brasil y el cono sur.

“Estoy muy orgullosa y honrada de comenzar como Subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, avanzando la agenda de política exterior de Estados Unidos para el pueblo estadounidense. Nuestras alianzas dentro del hemisferio nos hacen más fuertes, nos hacen más seguros”, indicó Breier.

La diplomática reemplaza en el cargo al secretario adjunto Francisco Palmieri, quien ejerció funciones de manera interina desde que Roberta Jacobson dejó el cargo para asumir la embajada en México en 2016.

Breier, quien habla español y ha viajado extensamente por el continente, obtuvo una licenciatura de español en Middlebury College y una maestría sobre estudios latinoamericanos en Georgetown University.

“Nuestras prioridades políticas más importantes siguen siendo: aumentar la prosperidad a través del comercio justo y recíproco; lucha contra el crimen, la corrupción y el narcotráfico para un hemisferio más seguro; y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática para satisfacer las aspiraciones de los ciudadanos”, escribió en Twitter.

Con información de La Voz de América

