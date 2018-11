Contraloría inicia auditoría en la comuna quetzalteca

Por Carlos González |

Personal de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) desarrollan la auditoría 2018 en la Municipalidad de Quetzaltenango para detectar posibles hallazgos para que la comuna corrija.

Son cinco personas de esta institución quienes están trabajando en la auditoría que se efectuará en el periodo enero a septiembre de 2018.

“Trabajarán en la auditoría hasta el 31 de diciembre y posterior se realizará el resto de mes”, explicó el alcalde de Xela, Luis Grijalva.

Las autoridades municipales consideran que tras los hallazgos de 2017 se ha corregido al menos un 80 por ciento.

