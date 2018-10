Continúan preparativos en el Cementerio General de Quetzaltenango por Día de los Santos

Por Carlos González |

Personal de Parques y Jardines de la Municipalidad de Quetzaltenango continúan con los trabajos de limpieza en el Cementerio General, zona 1. El miércoles reciente retiraron seis camiones con basura de una limpieza hecha semanas atrás.

El administrador del camposanto, Obdulio Morales, explicó que dentro de los trabajos de remozamiento que se hicieron están las reparaciones a la capilla que está en la entrada.

“Creemos que es muy importante que los visitantes puedan llegar al cementerio y encontrar un lugar bonito, desearíamos realizar estos trabajos todos los días del año, pero no se cuenta con personal suficiente para hacerlos”, explicó Morales.

Morales indicó que pedirán apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC) para que apoyen en resguardar a visitantes.

