Continúa juicio por secuestro de comerciante

Shirlie Rodríguez

Pablo Roberto Martínez Herrera, de 21 años; Julio César Sarate, 21, y José Anselmo Ixcayán Itzep, 30, son acusados del delito de plagio y secuestro, y por ello, enfrentan juicio en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango.

Esta semana se desarrolló la continuación de debate, donde los jueces escucharon a otros testigos que declararon en el caso. Esta es la segunda audiencia que se realiza del proceso.

El Ministerio Público (MP) acusa a los tres de secuestrar a un comerciante en Salcajá, el 16 de noviembre de 2017.

Según el relato de la esposa de la víctima, ese día ellos iban a cerrar el local que tenían en el citado municipio, su esposo se adelantó para arrancar el carro, pasaron varios minutos y no regresó. Al momento que ella llegó al lugar donde estaba el carro, el comerciante ya no estaba y dejaron abierto el vehículo, por ello, iniciaron la búsqueda.

La denuncia refiere que horas después del hecho, la familia recibió unas llamadas donde les indicaron que querían al menos Q500 mil (medio millón) por el rescate del comerciante. Los afectados denunciaron el hecho ante la Policía Nacional Civil (PNC), quienes montaron un operativo.

Los agentes policiales rescataron al comerciante en Totonicapán, donde capturaron a los tres sindicados, quienes de acuerdo al MP, conocían a la víctima porque trabajaron con él.

