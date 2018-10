Cónsul de México en Quetzaltenango dice que entregarán un permiso a migrantes hondureños

Por Shirlie Rodríguez |

Este viernes, el cónsul de México en Quetzaltenango, Raúl Cueto, informó que se desplazó a la frontera para darle seguimiento a la situación de los migrantes hondureños.

Cueto informó que en la frontera entre Guatemala y México, por Tecún Umán, San Marcos, se está identificando a los migrantes para que ingresen al país, priorizando a niños, mujeres y adultos mayores.

De acuerdo al diplomático, se habilitará un albergue en Tapachula para los centroamericanos y se les brindará un permiso de internación, el cual tiene una vigencia de 30 días.

