Construcción de recintos en el Zoológico Minerva está paralizada por falta de recursos financieros

Por Carlos González |

La construcción de algunos recintos para animales en el Zoológico Minerva, zona 3 de Xela, siguen sin finalizarse, debido a la falta de fondos financieros.

Los espacios que están incompletos son el recinto para tigres y una granja que desde hace cuatro años se había iniciado a construir.

Según explicó el director del zoológico, Julián de Paz, las asociaciones dejaron de percibir fondos, por ello, las obras han quedado paralizadas.

Las personas que deseen apoyar pueden llegar a la oficina del zoológico y pedir el listado de materiales que necesitan y ver qué pueden donar.

Se necesita mano de obra para culminar de construir los recintos, porque en el caso del actual recinto de los tigres es pequeño.

