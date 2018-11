Conred alerta sobre ingreso de frente frío

Por Luis Hernández |

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informan sobre el ingreso de un frente frío.

De acuerdo al boletín emitido por Conred, el frente frío ingresará este martes por Petén y provocará un aumento de nubosidad y lluvias, principalmente, en el norte del país.

Las temperaturas mínimas para el occidente podría alcanzar los 0 a 3 grados y en la meseta central de 13 a 15, además de vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Conred recomienda abrigar a adultos mayores y niños, máxime durante la madrugada y noche, además a los conductores manejan con precaución, debido a que por el viento podrían caer árboles, cables y vallas publicitarias.

