Congreso respalda a Jimmy Morales, el presidente conserva la inmunidad

Foto portada (Jimmy Morales en la inauguración de la Comisaría Regional de la PNC en Xela) / Archivo

Guatemala. 79 diputados votan en contra de que se le retire la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mientras 39 diputados fueron los que votaron a favor. Se necesitaban 105 votos para retirarle la inmunidad al mandatario guatemalteco.

Fueron dos votaciones dirigidas por el diputado Estuardo Galdámez, la primera para declarar sin lugar el antejuicio del presidente, duró más de seis minutos. La segunda fue para votar si se estaba a favor de de retirarle la inmunidad a Morales, esta duró menos de dos minutos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.