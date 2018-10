Confiesa que mató a su pareja y dice dónde la enterró

Por Fredy de León |

Este miércoles, en Sololá, un hombre confesó que mató a su pareja y le dijo a las autoridades indígenas dónde la enterró.

Las autoridades indígenas acudieron al lugar, junto a Bomberos Municipales Departamentales, e iniciaron la exhumación del cuerpo.

El hecho fue en agosto de 2017 y fue hasta esta mañana que Víctor Ben Morales confesó el delito y dijo dónde enterró a la joven de 20 años, quien estaba en estado de gestación.

Ben Morales llevó a las autoridades a una zona boscosa del caserío Central, del cantón Chuiquel, Sololá. El asesino confeso es acusado por los comunitarios de cometer varios hechos delictivos en la cabecera departamental.

