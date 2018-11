Condenado por robar monedas de rocola

Por Shirlie Rodríguez |

En el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango fue condenado Saturnino Rodas Aj, quien enfrentaba proceso por el delito de robo agravado.

Después de escuchar los medios de prueba que presentó el Ministerio Público (MP), la jueza Elsa Nivia Castillo, indicó que se demostró la culpabilidad del sindicado y por ello se le impuso la pena en prisión de seis años inconmutables.

El MP, por medio de evidencias, logró comprobar que Rodas Aj aprovechó que era de noche para cometer un robo, situación que provocó el aumento de la pena por ese agravante.

La investigación indica que en mayo de este año, el condenado entró de forma violenta a un comercio, en El Palmar, Quetzaltenango, y quitó la caja de madera de una rocola que estaba dentro.

De acuerdo al MP, dentro de la caja de la rocola habían 133 monedas de Q1, las cuales el condenado guardó y pretendía escapar.

Según comentó el agente fiscal del MP, Amado Coronado, Rodas no pudo huir del lugar y fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes le hallaron la caja con las monedas.

El sindicado estaba en prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso y ahora espera que la condena quede en firme.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.