Concejo autoriza desembolso para proyecto de diagnóstico de buses

Por Carlos González |

El Concejo Municipal de Quetzaltenango decidió autorizar, por unanimidad, el desembolso de Q31 mil para el proyecto de diagnóstico de rutas utilizadas por autobuses del transporte público que prestan el servicio en Xela.

El proyecto iniciará esta semana y pretende generar información que sirva para el análisis y planificación sobre el transporte, y posteriormente, aplicar las acciones correspondientes para que se mejore el servicio, explicó Pablo González, jefe del Sistema de Información Geográfica.

Este proyecto será apoyado por estudiantes del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), Gestión Territorial y Gerencia Municipal.

