Comuna quetzalteca aún busca terrenos para construir planta de tratamiento de aguas residuales

Por Carlos González |

En reunión del Concejo Municipal se conocieron varios puntos en la agenda que tenían que ver con la adquisición de terrenos en Cantel, donde la Municipalidad de Quetzaltenango prevé construir una planta de tratamiento de aguas residuales.

La comuna quetzalteca deberá continuar buscando los terrenos para ejecutar el proyecto, debido a que las autoridades municipales de Cantel no accedieron a ceder las propiedades.

La Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas (Minfin) son quienes desarrollan el avalúo de los de los inmuebles que pretenda adquirir la comuna altense.

Las municipalidades del país tienen hasta junio de 2019 para iniciar la construcción de la primera fase de las plantas, para las cuales necesitan Q50 millones.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir un terreno, porque se necesitan aproximadamente 10 manzanas para construir”, explicó el alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva.

Según las autoridades municipales, se siguen agotando diálogos en las propuestas. Se sabe que hay una propuesta también con una empresa para la compra de terrenos, con un costo de Q19 millones, pero la comuna ofrece Q14 millones con base al avalúo del Dicabi.

Podría ser una planta mancomunada

Ahora el proceso queda a consideración de la empresa que propone la venta del terreno. El concejal, Roberto Soto, considera que no es viable la propuesta, debido a que para comprar en el área privada se tiene que tener la certeza legal que respalda un avalúo hecho por Dicabi.

“La propuesta es que se haga un estudio de prefactibilidad y ocupar la planta en la finca de Chicovix, lo complicado sería llevar la descarga hasta ese lugar de 16 kilómetros”, explicó Soto.

Ante ello, se podría pensar en la instalación de la planta en Chicovix y que varias municipalidades inviertan para la construcción de una planta de tratamiento mancomunada.

